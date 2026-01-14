Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення робочої наради з міністром оборони Михайлом Федоровим, під час якої були окреслені першочергові пріоритети роботи Міністерства оборони.

Зеленський провів нараду з Федоровим

Серед них – посилення протиповітряної оборони, вирішення питань забезпечення фронту та напрацювання системних змін у роботі ТЦК.

– Головне – захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше. Друге – в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту, – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі у середу.

Глава держави зазначив, що найближчим часом буде проведено аудит фінансування оборонної сфери, а міністр оборони представить варіанти подолання наявних дефіцитів.

– Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів – Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту, – додав президент.

Окремий блок наради стосувався проблем, пов’язаних із роботою територіальних центрів комплектування.

За словами Зеленського, Міністерство оборони готує комплексні рішення для усунення накопичених недоліків.

Він нагадав, що вже ухвалені кроки для більш справедливого розподілу особового складу між бойовими підрозділами.

– Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства, – підсумував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова новим міністром оборони України.