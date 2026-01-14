Протягом 48 годин на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей Сили безпілотних систем уразили шість одиниць зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій російських військ.

Українські дрони за дві доби знищили 6 російських установок ППО

Як повідомив командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді, оперативна глибина уражень склала від 46 до 160 км від лінії бойового зіткнення. За його словами, безпілотники застосували бойові частини масою понад 10 кілограмів.

– Птахи СБС винесли 6 одиниць ЗРК та РЛС з системи хробачої ППО за 48 годин, засобами middle strike у оперативній глибині окупованих територій Донецької та Запорізької обл., — написав Бровді у Telegram.

Ось такий секстет-ансамбль:

Зараз дивляться

ЗРК ТОР (Маріупольський р-н, Донецької обл., ТОТ);

РЛС ВІТЯЗЬ 50Н6Е (Маріупольський р-н, Донецька обл., ТОТ);

ЗРК БУК (Пологівський р-н, Запорізької обл., ТОТ);

ЗРК БУК М1 (Волноваський р-н, Донецької обл., ТОТ);

ЗРК СТРІЛА-10 (Пологівський р-н, Запорізької обл, ТОТ);

ЗРК ТОР М2 (Пологівський р-н, Запорізької обл, ТОТ).

До речі, у ніч проти 28 грудня дрони ЗСУ уразили РЛС Валдай, пункт управління та базу МБЕК у Чорноморську, що в окупованому Криму.