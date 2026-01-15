Уранці 15 січня до Києва з неоголошеним візитом прибула очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва для проведення переговорів з керівництвом України.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два поінформовані джерела. Ці дані також підтвердило агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела в уряді.

За даними співрозмовників Reuters, під час перебування в Україні Крісталіна Георгієва планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, заплановані зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко, головою Нацбанку України Андрієм Пишним, а також представниками українського бізнесу.

Деталі поїздки не розголошувалися з міркувань безпеки.

У виданні зазначають, що востаннє очільниця МВФ відвідувала Україну у лютому 2023 року.

У Reuters також зазначили, що Крісталіна Георгієва має родинні зв’язки з Україною: її брат одружений з українкою та перебував у Харкові на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що у листопаді Україна та Міжнародний валютний фонд досягли попередньої домовленості щодо чотирирічної програми фінансування на суму $8,2 млрд.

Програма передбачає виконання низки умов, зокрема ухвалення бюджету та забезпечення стабільного зовнішнього фінансування. У МВФ раніше заявляли про прогрес України у виконанні зобов’язань.