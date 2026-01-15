Потенційну мирну угоду щодо завершення війни в Україні гальмує не російський лідер Володимир Путін, а президент України Володимир Зеленський.

Про це президент США Дональд Трамп заявив в ексклюзивному інтерв’ю Reuters.

Трамп про переговори щодо завершення війни в Україні

За словами Трампа, Володимир Путін нібито готовий завершити майже чотирирічну війну проти України, тоді як позиція Києва є менш гнучкою.

— Я думаю, що він (Путін — ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду, — заявив президент США.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому переговори під керівництвом США досі не привели до завершення найбільшого з часів

Другої світової війни збройного конфлікту в Європі, Трамп прямо назвав прізвище українського президента.

— Зеленський, — відповів він.

Також Трамп прокоментував можливу зустріч із президентом України під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії.

За його словами, конкретних домовленостей наразі немає.

— Я б зустрівся, якщо він там буде. Я буду там, — зазначив президент США.

Раніше Дональд Трамп уже заявляв, що президент України Володимир Зеленський не має власних “козирів” у переговорах, а його ключовою опорою є підтримка з боку США.

В інтерв’ю The New York Times Трамп наголошував, що без його участі війна могла б перерости у третю світову, а також стверджував, що нині обидві сторони нібито готові до домовленостей.