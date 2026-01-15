Уряд ухвалив рішення про тимчасове припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти через наслідки надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомили прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та Міністерство освіти і науки України.

Зимові канікули у школах

За словами Свириденко, у Києві МОН та КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Проте таке рішення не поширюється на дитячі садки, стверджує прем’єр-міністерка.

– МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року, залежно від безпекової ситуації в регіоні, – зазначила Свириденко.

Згодом у Міністерстві освіти і науки України розповіли, що уряд ухвалив рішення про тимчасове припинення офлайн-формату в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

За даними МОН, обласним військовим адміністраціям (ОВА) та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади з урахуванням рішень відповідних комісій з ТЕБ та НС потрібно невідкладно вжити заходів, які стосуються:

переходу на дистанційну форму навчання;

або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

У МОН стверджують, що КМДА має запровадити продовження або встановлення зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

Водночас у Києві заклади дошкільної освіти ухвалюють рішення про продовження роботи з урахуванням ситуації на місці, додали у МОН України.