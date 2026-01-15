З початком повномасштабної війни в Україні було запроваджено комендантську годину. Цим передбачено заборону перебування на вулиці чи в інших громадських місцях без спеціальних перепусток у певні години доби.

Чи передбачено відповідальність за порушення комендантської години, Факти ICTV розпитали у юриста LCF Law Group, кандидата в члени Асоціації правників України, молодшого лейтенанта запасу Володимира Романчука. Детальніше про це – читайте в нашому матеріалі.

Порушення комендантської години: суми штрафів 2026

За словами юриста, наразі в Україні передбачено відповідальність за порушення комендантської години у вигляді штрафу від 170 до 510 грн.

Також до порушників можуть застосувати виправні роботи, або адміністративний арешт на 15 діб. Виписувати штраф можуть не лише поліцейські, а й інші представники комендантського патруля.

– У разі, якщо вас під час порушення комендантської години зустрічають не лише поліцейські, а й нацгвардійці, муніципальна варта, територіальна оборона або інші представники правоохоронних органів чи ЗСУ, які залучені до охорони громадського порядку під час комендантської години, вони також можуть притягати вас до адміністративної відповідальності, – сказав юрист.

Наразі комендантський патруль має право:

затримувати й доставляти порушників у підрозділи Нацполіції;

перевіряти документи;

з’ясовувати, чому порушник перебуває на вулиці;

оглядати речі чи транспортний засіб;

застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників, якщо є така потреба.

Що відомо про законопроєкт №10195

Верховна Рада розглядала законопроєкт про підвищені штрафи за порушення комендантської години. Згідно з проєктом закону №10195, порушення комендантської години мало каратися штрафом у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто від 8 500 до 17 000 гривень. Якщо протягом року буде повторне порушення, пропонувалось штрафувати на вдвічі більшу суму.

А от за відповідне порушення бізнесом, підприємцю довелося б викласти від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 51 000 до 102 000 гривень. За повторного порушення штраф теж мав зрости вдвічі.

Проте, за словами юриста, депутати так і не ухвалили законопроєкт №10195 у другому читанні. Цей документ було відхилено та знято з розгляду.

– Можливо, це й добре, тому що цей законопроєкт зазнав певної критики. Він передбачає штраф від 8 500 до 17 000 грн. Тобто це або половина середньої зарплати, або повна зарплата по країні. Щодо певних обставин, наприклад, спізнення з потяга, така санкція є надмірною, – сказав Романчук.

Але це не все. На розгляді у Верховній Раді зараз знаходится ще один законопроєкт. Законопроєкт №13633 передбачає запровадження в Кодексі України про адміністративні правопорушення окремої норми, яка регулюватиме відповідальність за порушення під час дії воєнного стану. Документ спрямований на посилення громадського порядку та розширення повноважень поліції у забезпеченні виконання заходів правового режиму воєнного стану.

Зокрема, пропонується доповнити КУпАП новою статтею 210-2, яка встановлює адміністративну відповідальність за незаконне перебування в районах обов’язкової евакуації та за порушення комендантської години.

Так, за в’їзд, вхід або перебування в населених пунктах, з яких оголошено загальну обов’язкову евакуацію, без спеціальних перепусток або посвідчень передбачатиметься штраф у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510-850 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу зростатиме до 100-200 НМДГ, тобто до 1 700-3 400 гривень.

Аналогічна відповідальність пропонується і за порушення комендантської години — перебування у заборонений час на вулицях чи в інших громадських місцях без відповідних перепусток. За перше порушення штраф становитиме 50-100 НМДГ (850-1 700 гривень), а за повторне протягом року – 100-200 НМДГ (1 700-3 400 гривень).

Водночас положення щодо комендантської години не застосовуватимуться у випадках прямування людей до укриттів або з них під час повітряної тривоги, надання медичної чи домедичної допомоги, супроводу поранених або тяжкохворих, проведення евакуації населення, рятування майна, а також в інших ситуаціях, пов’язаних із загрозою життю чи здоров’ю громадян.