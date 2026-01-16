Через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні запроваджено режим надзвичайної ситуації в енергосистемі.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, це рішення ухвалене для того, щоб забезпечити чітку координацію роботи всіх служб у Києві, регіонах і громадах. В українських містах продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень.

Чи будуть відключення світла 16 січня у Черкасах, читайте в нашому матеріалі.

Черкаси: графік відключення світла 16 січня 2026 року

Діють погодинні графіки відключення світла на 16.01 у Черкасах. Такі обмеження пов’язані з напруженою ситуацією в енергосистемі України, спричиненою ударами РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомили у Черкасиобленерго.

Періоди відсутності електропостачання за чергами:

1 черга

1.1 – 00:00–02:00, 04:00–08:30, 10:00–14:30, 16:00–20:00, 22:00–24:00

1.2 – 00:00–02:00, 05:00–08:30, 10:30–15:00, 16:30–20:00, 22:00–24:00

2 черга

2.1 – 03:00–06:00, 08:30–13:00, 14:30–18:00, 20:00–22:00

2.2 – 02:00–06:00, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 21:00–24:00

3 черга

3.1 – 00:00–03:00, 06:00–10:00, 11:30–16:00, 17:30–21:00, 23:00–24:00

3.2 – 00:00–01:00, 04:00–08:00, 10:00–14:30, 16:00–20:00, 22:00–24:00

4 черга

4.1 – 01:00–04:00, 06:00–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00

4.2 – 00:00–02:00, 04:00–07:30, 09:00–13:30, 15:00–19:30, 22:00–24:00

5 черга

5.1 – 02:00–06:00, 07:30–11:30, 13:00–17:30, 19:30–22:00

5.2 – 00:00–04:00, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–22:00

6 черга

6.1 – 02:00–05:00, 08:00–12:00, 13:30–18:00, 20:00–23:00

6.2 – 00:00–04:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00

Погодинні графіки відключення світла Черкаси 16 січня оприлюднені на офіційному сайті Черкасиобленерго. Усього передбачено шість черг, і кожен споживач може перевірити свою чергу в розділі Графіки / Перелік черг графіків погодинних відключень.

Нагадаємо, що уряд рекомендував НКРЕКП максимально швидко спростити процедури підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Йдеться про скорочення всіх етапів до мінімуму: розгляд і погодження проєктів – до двох днів, стільки ж на отримання технічних умов, а також на обстеження та опломбування вузлів обліку.

Крім того, резервне енергетичне обладнання перерозподіляють між регіонами з урахуванням потреб критичної інфраструктури та об’єктів життєзабезпечення.

Державним компаніям, зокрема Укрзалізниці та НАК Нафтогаз, доручено в терміновому порядку забезпечити покриття імпорту електроенергії в опалювальний сезон 2025/26 років щонайменше на 50% від загального обсягу споживання.

За словами Дениса Шмигаля, ключове завдання влади – злагоджена та ефективна робота всіх структур, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі, насамперед у столиці.