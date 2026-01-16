Уночі та зранку 16 січня ключові події розгорталися навколо енергетичної кризи в Україні та резонансних міжнародних заяв.

Через наслідки російських ударів і різке похолодання уряд запровадив екстрені рішення у сфері енергетики та освіти й скликає енергетичний Рамштайн для залучення допомоги партнерів.

Паралельно у світі пролунали гучні політичні заяви з Вашингтона щодо Близького Сходу та ситуації у Венесуелі, а на тимчасово окупованих територіях фіксують проблеми з електропостачанням.

Детальніше про головні події ночі — у добірці від Фактів ICTV.

Надзвичайна ситуація в енергетиці: рішення уряду

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що енергосистема України працює в надзвичайно складних умовах через масовані обстріли та найхолоднішу за десятиліття зиму.

Керівником ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначено першого віцепремʼєра — міністра енергетики Дениса Шмигаля.

В Україні створено цілодобові штаби координації на державному та регіональному рівнях.

Уряд дозволив пом’якшення комендантської години в зонах надзвичайної ситуації, роботу торгових центрів як пунктів незламності та рух приватного транспорту.

Канікули та дистанційка через відключення світла

Через енергетичну кризу уряд ухвалив рішення про тимчасове припинення очного навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

У Києві рекомендовано продовжити або запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

В інших регіонах обласні військові адміністрації разом із МОН визначатимуть перехід на дистанційне навчання або продовження канікул залежно від ситуації.

Енергетичний Рамштайн для України

Україна скликає енергетичний Рамштайн через складну ситуацію з електропостачанням, яка погіршилася внаслідок російських ударів і різкого похолодання.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, разом із Міністерством енергетики Україна очікує від партнерів додаткові внески, обладнання та конкретні зобов’язання для підтримки енергетичної інфраструктури.

Також задіюють механізми цивільного захисту ЄС, Енергетичну хартію та інші міжнародні інструменти допомоги.

Окупований Бердянськ без електропостачання

В окупованому Бердянську зафіксували масштабне відключення світла.

Місцеві спільноти та ЗМІ повідомляють про загоряння підстанції Морозовська, унаслідок чого значна частина міста залишилася без електроенергії.

Окупаційні служби не надали поки офіційних пояснень щодо причин аварії та строків відновлення електропостачання.

Інформація уточнюється.

Рада миру для Гази: нові заяви США

Президент США Дональд Трамп заявив про створення Ради миру, яка контролюватиме післявоєнне управління сектором Гази, а також про перехід до наступного етапу 20-пунктного мирного плану для регіону.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social. За словами Трампа, Рада миру підтримуватиме палестинський технократичний уряд і Національний комітет з управління Газою в перехідний період.

Президент США також зазначив, що з моменту припинення вогню його команда надала сектору Гази рекордні обсяги гуманітарної допомоги.

Медаль Нобелівської премії для Дональда Трампа

Венесуельська опозиційна лідерка Марія Коріна Мачадо заявила, що під час зустрічі в Білому домі передала Дональду Трампу золоту медаль Нобелівської премії миру.

За словами Мачадо, такий крок вона зробила як “визнання унікальної відданості Трампа свободі Венесуели”.

Президент США Дональд Трамп назвав такий крок Марії Мачадо “жестом взаємоповаги”.

Водночас організатори Нобелівської премії наголосили, що медаль може змінити власника, однак звання лауреата є незмінним.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 423-тю добу.

