СБУ та Офіс генпрокурора у співпраці з Міноборони викрили підрядника, який поставив українській армії 43 тис. бракованих захисних окулярів на 60 млн грн.

Непридатна продукція була закуплена за рахунок бюджетних коштів.

Постачання ЗСУ бракованих окулярів: що відомо

Як повідомляє СБУ, йдеться про захисні балістичні окуляри та окуляри-маски для сухопутних підрозділів української армії.

Проведена експертиза підтвердила, що ця амуніція непридатна для використання у навчальних та бойових умовах.

– За матеріалами справи, фігурант здійснив поставку на підставі двох договорів, які у квітні 2024 року уклав з держпідприємством Міноборони, – йдеться у повідомленні.

Замість продукції належної якості, передбаченої умовами договорів, підрядник відправив замовникам повністю браковане спорядження, яке не відповідає стандартам безпеки.

Організатор схеми отримав повну суму бюджетних коштів, виділених на закупівлю амуніції.

Під час обшуків на робочому місці фігуранта правоохоронці виявили документи, що підтверджують злочинну схему, а також частину грошей, отриманих від її реалізації.

Слідчі СБУ повідомили підозрюваному про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах.

Нині вся партія бракованої продукції вилучена з логістичних складів Сил оборони та офісів підрядників.

Триває слідство для встановлення всіх причетних осіб та їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України.

