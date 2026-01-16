У 2025 році РФ суттєво наростила застосування одноразових БПЛА проти України, їх масове застосування у поєднанні з ракетами ускладнює роботу української ППО та підвищує ефективність російських ударів.

РФ торік суттєво збільшила атаки дронами-камікадзе

Як повідомило у соцмережі Х Міністерство оборони Великої Британії, у 2025 році Росія запустила близько 55 тис. безпілотних літальних апаратів односторонньої дії (дронів-камікадзе) проти цілей в Україні.

Це приблизно у п’ять разів перевищує кількість цих же дронів, запущених у 2024 році. Аналітики важають, що це свідчить про зростання у РФ потужностей і виробництва БпЛА такого типу.

Зараз дивляться

У грудні 2025 року РФ запустила приблизно 5 100 дронів-камікадзе проти українських цілей. Це менше, ніж у листопаді, коли Росія застосувала приблизно 5 400 БПЛА, що майже напевно можна пояснити поганими погодними умовами.

– У листопаді і грудні 2025 року Росія також запустила приблизно по 90 далекобійних ракет. Використання дронів-камікадзе ускладнює ситуацію у повітрі для української протиповітряної оборони та підвищує живучість російських далекобійних ракет, – йдеться у звіті.

Крім того, зазначається, що росіяни зосередили свої повітряні удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, що значно погіршує умови життя цивільного населення в зимові місяці.

Нагадаємо, що 14 січня 2026 року у відповідь на наслідки цих ударів президент України Володимир Зеленський оголосив надзвичайний стан в енергетичній сфері на всій території країни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.