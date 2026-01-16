Втрати ворога на 16 січня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1370 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 423-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,224 млн.

Втрати ворога на 16 січня 2026 року

  • особового складу – близько 1 224 460 (+1 370);
  • танків – 11 563 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 908 (+4);
  • артилерійських систем – 36 230 (+48);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 614 (+3);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 277;
  • літаків – 434;
  • гелікоптерів – 347;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 107 884 (+527);
  • крилатих ракет – 4 163;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 74 486 (+180);
  • спеціальної техніки – 4 044 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 423-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

