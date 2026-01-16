Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 16 січня: знищено 1370 окупантів та майже пів сотні артсистем
Втрати ворога на 16 січня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1370 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 423-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,224 млн.
Втрати ворога на 16 січня 2026 року
- особового складу – близько 1 224 460 (+1 370);
- танків – 11 563 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 908 (+4);
- артилерійських систем – 36 230 (+48);
- реактивних систем залпового вогню – 1 614 (+3);
- засобів протиповітряної оборони – 1 277;
- літаків – 434;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 107 884 (+527);
- крилатих ракет – 4 163;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 74 486 (+180);
- спеціальної техніки – 4 044 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 423-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ