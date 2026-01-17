Аварійні вимкнення світла: у кількох регіонах України не діють графіки
У кількох регіонах України запровадили аварійні вимкнення електроенергії. Причина — складна ситуація в енергосистемі через наслідки ворожих ударів по критичній інфраструктурі.
Про це повідомляє Укренерго.
Аварійні вимкнення світла в регіонах
В Укренерго повідомили, що попередні графіки знеструмлення у регіонах, де застосовуються аварійні вимкнення, наразі не діють.
Ремонтні бригади працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, наголосили в компанії.
Аварійні вимкнення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У Сумській області з 09:45 введені графіки аварійних вимкнень світла для 1-5 черг споживачів, повідомила пресслужба Сумиобленерго.
Сьогодні вночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, там виникла пожежа. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нагадаємо, що вночі 14 січня пролунали вибухи у Кривому Розі Дніпропетровщини – Росія дронами атакувала об’єкт інфраструктури.