У кількох регіонах України запровадили аварійні вимкнення електроенергії. Причина — складна ситуація в енергосистемі через наслідки ворожих ударів по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Укренерго.

Аварійні вимкнення світла в регіонах

В Укренерго повідомили, що попередні графіки знеструмлення у регіонах, де застосовуються аварійні вимкнення, наразі не діють.

Ремонтні бригади працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, наголосили в компанії.

Аварійні вимкнення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У Сумській області з 09:45 введені графіки аварійних вимкнень світла для 1-5 черг споживачів, повідомила пресслужба Сумиобленерго.

Сьогодні вночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, там виникла пожежа. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, що вночі 14 січня пролунали вибухи у Кривому Розі Дніпропетровщини – Росія дронами атакувала об’єкт інфраструктури.

