У неділю, 18 січня, у всіх областях України будуть застосовані графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 18 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.

Причиною введення обмежувальних заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час та обсяг можливих відключень за вашою адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, Росія готує удари по підстанціях АЕС України для того, щоб примусити нашу країну до підписання капітуляційних вимог щодо припинення війни.

Йдеться про атаки на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС.

Ситуація в енергосистемі залишається надзвичайно напруженою після масованих російських атак.

У Міненерго зазначають, що найбільші труднощі спостерігаються в Києві та області, та у низці інших міст України.

Експерти не беруться прогнозувати можливість повного блекауту, оскільки ремонтні роботи тривають безперервно.

