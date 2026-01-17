Найскладніша ситуація після нічних обстрілів 17 січня зафіксована у Бучанському районі Київщини, де через пошкодження мереж без світла залишилися 56 тис. домогосподарств, а відновлювальні роботи ускладнює сильний мороз.

Про це повідомили ДТЕК та Міністерство енергетики України у ранковому зведенні.

Відключення світла у Бучанському районі 17 січня: що відомо

За інформацією ДТЕК, після атаки енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури.

Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання для населення.

Ситуацію ускладнюють низькі температури, через що навантаження на мережі залишається високим.

Також повідомляється, що в Броварському та Бориспільському районах Київської області продовжують діяти екстрені відключення.

У Міністерстві енергетики зазначили, що у столиці та Київській області застосовуються мережеві обмеження, а раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

Повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації ситуації.

Через негоду 20 населених пунктів Київщини залишаються без електрики — ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

