У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання до 102 житлових будинків після російської атаки 9 січня та морозів.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram.

Вісутність опалення в Києві: що відомо

– 46 багатоповерхівок залишилися без опалення після масованої російської атаки 9 січня. Ще 56 будинків – із локальними аваріями через сильні морози та зношені внутрішні системи. Ситуація динамічна: бригади усувають збої в режимі реального часу, – зазначив він.

Найбільше будинків без тепла зараз у Голосіївському районі, роботи також тривають у Шевченківському.

Зараз дивляться

Будинки поступово розігрівають, запуск опалення відбувається під постійним супроводом фахівців, щоб уникнути повторних аварій.

За словами Кулеби, нині цілодобово працюють 16 ремонтних бригад, додатково залучено 20 бригад з інших регіонів, 30 бригад готова надати Укрзалізниця.

Загалом у Києві працюють до 50 аварійних бригад, це близько 200 фахівців.

– Для підтримки людей розгортаємо додатковий опорний пункт незламності від ДСНС. У будинках, де тепло ще не відновили, електропостачання відключати не будуть. Наше завдання – завершити роботи у максимально стислі строки. Уже сьогодні тепло має повернутися приблизно у половині будинків, решта – найближчим часом, – додав міністр.

ДТЕК про ситуацію в Києві

Ситуацію у Києві прокоментували в ДТЕК. Столиця живе в режимі екстрених відключень (за відсутності графіків) понад тиждень. Це найдовше за час повномасштабного вторгнення.

Причина – масовані атаки по об’єктах енергосистемі. Понад тиждень температура тримається на рівні мінус 10 градусів.

– Під час останнього обстрілу окупанти пошкодити теплову інфраструктуру, виникли проблеми з теплопостачанням. Через ці фактори люди активніше використовують обігрівачі Це збільшує навантаження на електромережі, – йдеться у повідомленні.

Енергетики роблять все можливе, щоб підтримувати режим 3 години зі світлом, 10 годин – без. Але ситуація по місту нерівномірна, все залежить від ступеню пошкоджень генерації та мереж.

Наразі всі зусилля спрямовані до повернення до передбачених графіків.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві без тепла нині близько 50 будинків з 6 тис., що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру в ніч на 9 січня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.