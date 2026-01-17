Президент України Володимир Зеленський під час спеціального енергетичного селектору окреслив першочергові завдання для стабілізації ситуації у регіонах.

Зеленський назвав першочергові задачі в енергетиці

Голова держави повідомив на своїй сторінці у Telegram, що провів спеціальний енергетичний селектор, і озвучив три завдання. Зеленський заслухав доповіді про ліквідацію наслідків ударів РФ та реалізацію рішень, які мають додати стійкості українським містам і громадам.

– Перше – дякую всім ремонтним бригадам, ДСНС України, кожній енергетичній компанії, всім комунальним службам, які реально працюють зараз. Географія роботи – вся Україна, майже в кожному регіоні є відповідні завдання, – написав він.

За словами Зеленського, наразі найскладніша ситуація у Києві, Харкові та Запоріжжі, а також на Київщині, Харківщині та у Запорізькій області.

Він зазначив, що доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення.

– На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям. Вдячний Міністерству внутрішніх справ України за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112, – додав він.

Президент зазначив, що після нічного удару по Київщині додаткові виклики є для Гостомеля, Бучі, Ірпеня, наразі усі необхідні служби залучені. Крім того, протягом дня також має бути виправлена ситуація в Одесі.

Також Зеленський заслухав доповіді щодо Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпровщини.

Водночас президент наголосив на потребі максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів.

– Всі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно, – зауважив президент.

За словами Зеленського, є окремі доручення для міністра оборони України щодо роботи Повітряних сил та захисту неба та додав, що будуть рішення.

Фото: Володимир Зеленський

