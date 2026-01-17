Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1130 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, наші воїни знищили один ворожий засіб протиповітряної оборони, 31 одиницю артилерійських систем та шість бойових броньованих машин.

Втрати РФ на 17 січня 2026

особового складу – близько 1 225 590 (+1 130) осіб,

танків – 11 569 (+3) од,

бойових броньованих машин – 23 914 (+6) од,

артилерійських систем – 36 261 (+31) од,

РСЗВ – 1 615 (+1) од,

засобів ППО – 1 278 (+1) од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 108 605 (+721) од,

крилатих ракет – 4 163 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 74 601 (+115) од,

спеціальної техніки – 4 044 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1424-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

