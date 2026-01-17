На території тимчасово окупованого українського Криму уражено засоби ППО, у Донецькій області – склад БпЛА ворога.

У Криму та біля Донецька уражені засоби ППО та російський склад БпЛА

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на території тимчасово окупованого українського Криму підрозділами Сил оборони України уражено об’єкти протиповітряної оборони ворога.

Зокрема йдеться про радіолокаційну станцію Небо-У (район Євпаторії) та зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 (у районі Хуторка).

Окрім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Донецька уражено місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів противника.

– Масштаби збитків уточнюються. Продовжуємо нищити ворога і його спроможності, – йдеться у повідомленні.

До речі, 11 січня агенти руху Атеш заявили про успішну диверсію в Московській області, унаслідок якої було знищено вишку зв’язку військового підрозділу ППО РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 424-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

