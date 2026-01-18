Маємо набагато кращі показники: Сирський про комплектування ЗСУ
- Олександр Сирський повідомив про стабілізацію темпів мобілізації та покращення показників укомплектування підрозділів ЗСУ порівняно з минулим роком.
- Головнокомандувач ЗСУ наголосив на важливості розвитку рекрутингу та зниженні рівня СЗЧ.
Ситуація з укомплектовуванням підрозділів Сил оборони України частково покращилася, ніж було понад шість місяців тому.
Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua.
Сирський про укомплектування підрозділів ЗСУ
– Ми маємо набагато кращі показники у цьому питанні, ніж, скажімо, сім місяців тому, – звернув увагу Сирський.
За його словами, по-перше, ЗСУ показують стабільні показники саме в отриманні тієї кількості особового складу, яку планували, наприклад, на місяць.
По-друге, паритетний напрямок – це зменшення рівня самовільного залишення частин. Як зазначив Сирський, це дасть можливість додаткового отримання військовослужбовців і зменшення навантаження у плані мобілізації.
На думку головнокомандувача ЗСУ, покращення показників могло б вплинути покращення роботи ТЦК і СП, а також всіх складників Сил оборони України.
– Для людини, яка прийшла з цивільного життя, яка ніколи не пов’язувала себе з армією, цей процес переходу болісний. З нашого боку треба зробити все, щоб він проходив більш комфортно, без критичних наслідків, коли йдуть в СЗЧ, – сказав він.
Як стверджує Сирський, кращі показники з комплектування демонструють бригади, які активно розвивають напрямок рекрутингу.
За його словами, інформаційна компанія повинна сприяти проведенню мобілізації та підвищенню престижу ЗСУ, які ведуть боротьбу з силами РФ, що переважають, зокрема, в озброєнні, особовому складі та кількості боєприпасів.
До речі, у 2025 році зменшилась кількість українських втрат на 13%, проте у Росії навпаки – значно збільшилася, сказав Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ розповів, що за останні два роки (2024 і 2025 роки) втрати Росії становили понад 850 тис. особового складу.
Як пояснив Сирський, йдеться про всі втрати: як ліквідованих, так і поранених. На його думку, це свідчить про ефективність бойових дій.