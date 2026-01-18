Ситуація з укомплектовуванням підрозділів Сил оборони України частково покращилася, ніж було понад шість місяців тому.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua.

Сирський про укомплектування підрозділів ЗСУ

– Ми маємо набагато кращі показники у цьому питанні, ніж, скажімо, сім місяців тому, – звернув увагу Сирський.

За його словами, по-перше, ЗСУ показують стабільні показники саме в отриманні тієї кількості особового складу, яку планували, наприклад, на місяць.

Зараз дивляться

По-друге, паритетний напрямок – це зменшення рівня самовільного залишення частин. Як зазначив Сирський, це дасть можливість додаткового отримання військовослужбовців і зменшення навантаження у плані мобілізації.

На думку головнокомандувача ЗСУ, покращення показників могло б вплинути покращення роботи ТЦК і СП, а також всіх складників Сил оборони України.

– Для людини, яка прийшла з цивільного життя, яка ніколи не пов’язувала себе з армією, цей процес переходу болісний. З нашого боку треба зробити все, щоб він проходив більш комфортно, без критичних наслідків, коли йдуть в СЗЧ, – сказав він.

Як стверджує Сирський, кращі показники з комплектування демонструють бригади, які активно розвивають напрямок рекрутингу.

За його словами, інформаційна компанія повинна сприяти проведенню мобілізації та підвищенню престижу ЗСУ, які ведуть боротьбу з силами РФ, що переважають, зокрема, в озброєнні, особовому складі та кількості боєприпасів.

До речі, у 2025 році зменшилась кількість українських втрат на 13%, проте у Росії навпаки – значно збільшилася, сказав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що за останні два роки (2024 і 2025 роки) втрати Росії становили понад 850 тис. особового складу.

Як пояснив Сирський, йдеться про всі втрати: як ліквідованих, так і поранених. На його думку, це свідчить про ефективність бойових дій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.