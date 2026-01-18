Всі Пункти незламності на території України можна знайти у мобільному застосунку Дія.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Пункти незламності – де знайти

За словами Кулеби, в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру держава має діяти системно, щоб люди точно знали, де можна отримати допомогу в разі потреби.

Зараз дивляться

За його словами, у мобільному застосунку Дія постійно оновлюють та верифікують всі Пункти незламності. Саме там можна знайти найближчий пункт до вашого місцеперебування.

Станом на зараз триває аудит всіх пунктів, тому користувачів закликають залишати відгуки та коментарі у застосунку Дія.

Як пояснив Кулеба, це допоможе оперативно опрацювати та виправити усі недоліки.

Окремо він звернувся до бізнесу, зазначивши, що якщо заклад може виконувати функцію такого пункту, можна долучатися через спеціальний сайт.

Після реєстрації та перевірки заявки, яку подали через онлайн-ресурс, пункт почне відображатися на карті.

Олексій Кулеба наголосив, що головне завдання полягає у тому, щоб у кожному місті та громаді люди чітко знали, куди йти за теплом, світлом та зв’язком, а також могли знайти цю інформацію за лічені секунди.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.