Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 830 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також минулої доби ЗСУ знищили щонайменше п’ять ворожих танків, п’ять броньованих машин, 33 одиниці артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню.

Втрати РФ у війні на 18 січня

особового складу – близько 1 226 420 (+830) осіб,

танків – 11 571 (+5) од,

бойових броньованих машин – 23 919 (+5) од,

артилерійських систем – 36 294 (+33) од,

РСЗВ – 1 616 (+1) од,

засобів ППО – 1 278 од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 109 450 (+845) од,

крилатих ракет – 4 163 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 74 706 (+105) од,

спеціальної техніки – 4 044 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 425-ту добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

