У вівторок у всіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 20 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.

Заходи обмеження були запроваджені через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України.

Час та обсяг застосування обмежень може змінюватися в залежності від ситуації в енергосистемі.

В Укренерго радять перевіряти інформацію на сторінках районного обленерго.

Нагадаємо, перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль на зустрічі з правлінням НЕК Укренерго доручив невідкладно збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії з країн ЄС.

– Важливо збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Очікуємо швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС, – зазначив міністр енергетики.

За словами Шмигаля, також йде робота по реалізації проєктів для покращення передачі електроенергії із заходу на схід країни, щоб ефективно використовувати згенеровану та імпортовану електроенергію там, де є найбільша потреба.

