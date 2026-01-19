Погодив нові бойові операції СБУ: Зеленський провів зустрічі із Хмарою та Малюком
- Володимир Зеленський заслухав доповідь т.в.о. голови СБУ Євгенія Хмари та першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.
- Президент повідомив, що погодив нові бойові операції СБУ та зазначив, що триває внутрішня трансформація служби.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь тимчасово виконуючого обов’язки голови Служби безпеки Євгенія Хмари.
Про це він повідомив у Telegram.
Зеленський заслухав доповіді керівництва СБУ
– Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей. Погодив нові бойові операції. Продовжується і внутрішня трансформація Служби – саме так, щоб посилити нашу державу, – написав Зеленський за результатами зустрічі.
Президент також заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.
Зеленський повідомив, що “взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року у Курській області РФ”.
– Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян, – додав президент.
Глава держави поінформував про доповідь Василя Малюка.
– Продовжуємо підготовку наших асиметричних операцій проти Росії. Всі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені, – зазначив президент.
Нагадаємо, 5 січня Зеленський призначив нових заступників голови СБУ. Олександр Поклад був призначений першим заступником голови Служби безпеки.
У той же день президент призначив ексначальника Центру спецоперацій А СБУ Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків очільника СБУ.
13 січня Верховна Рада проголосувала за відставку Василя Малюка з посади очільника СБУ.