Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь тимчасово виконуючого обов’язки голови Служби безпеки Євгенія Хмари.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський заслухав доповіді керівництва СБУ

– Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей. Погодив нові бойові операції. Продовжується і внутрішня трансформація Служби – саме так, щоб посилити нашу державу, – написав Зеленський за результатами зустрічі.

Президент також заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.

Зараз дивляться

Зеленський повідомив, що “взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року у Курській області РФ”.

– Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян, – додав президент.

Глава держави поінформував про доповідь Василя Малюка.

– Продовжуємо підготовку наших асиметричних операцій проти Росії. Всі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені, – зазначив президент.

Нагадаємо, 5 січня Зеленський призначив нових заступників голови СБУ. Олександр Поклад був призначений першим заступником голови Служби безпеки.

У той же день президент призначив ексначальника Центру спецоперацій А СБУ Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків очільника СБУ.

13 січня Верховна Рада проголосувала за відставку Василя Малюка з посади очільника СБУ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.