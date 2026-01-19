Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни підготувалися до масованого удару по Україні.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Попередження про новий удар по Україні

За словами Зеленського, наступними днями українцям варто бути дуже обережними та уважними, адже Росія підготувалася до нового масованого удару і очікує момент, щоб завдати його.

— Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей, — наголосив очільник держави.

Сьогодні президент провів нараду щодо стану енергетики в країні. Обговорювали відновлення критичної інфраструктури та підключення світла споживачам у регіонах.

– Надзвичайно складно в усіх прикордонних і прифронтових областях. Передусім Харків та область, Запоріжжя, Дніпровщина, Чернігів, Сумщина. Триває робота в Одесі – є завдання. Окрема увага Києву та області – найбільш складно зараз, і зокрема для Києва залучені додаткові бригади ремонтні, у тому числі Укрзалізниці, інших державних компаній, – наголосив Володимир Зеленський.

Також є домовленість з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, щоб уряд цього тижня ухвалив рішення для енергетиків, які працюють безпосередньо на місцях після ударів, щодо додаткових щомісячних виплат.

17 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не демонструє готовності виконувати домовленості про припинення війни та готує нові удари по об’єктах енергетики та інфраструктури України.

