Апарат Ради через відсутність тепла та води перейшов на “дистанційку” – нардеп
- Формат роботи Апарату ВРУ тимчасово змінено через відсутність тепла та водопостачання.
- Так, зранку 20 січня у парламенті перейшли на "дистанційку".
- Про терміни повернення до звичного режиму роботи не повідомляється.
Сьогодні, 20 січня, Апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно. Це обумовлено відсутністю опалення та води через обстріли.
Апарат ВРУ перейшов на дистанційний режим роботи
Народний депутат Ярослав Железняк зранку 20 січня повідомив у Telegram, що Апарат Верховної Ради переходить на дистанційний формат роботи.
– Враховуючи, що чомусь до цієї теми активна увага, то інформую що і в Раді сьогодні Апарат працюватиме дистанційно у зв’язку з відсутністю опалення та води через обстріли, – написав Железняк.
Насамкінець народний обранець зауважив, що конкретно в його кабінеті “що так, то так – опалення майже не було”.
– Конкретно у моєму кабінеті що так, то так опалення майже не було і десь +12 градусів, – додав Железняк.
Нагадаємо, що у ніч проти 20 січня РФ атакувала Київ ударними безпілотниками. Зафіксовані пошкодження у трьох районах столиці, зокрема у Дніпровському, Дарницькому та Деснянському. Також внаслідок російської агресії поранення отримала 59-річна жінка. Вона наразі перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.
Крім того, через обстріл без опалення залишились 5 635 будинків у Києві. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. Також через сьогоднішню таку Лівий берег залишився без водопостачання.