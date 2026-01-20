Сьогодні, 20 січня, Апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно. Це обумовлено відсутністю опалення та води через обстріли.

Апарат ВРУ перейшов на дистанційний режим роботи

Народний депутат Ярослав Железняк зранку 20 січня повідомив у Telegram, що Апарат Верховної Ради переходить на дистанційний формат роботи.

– Враховуючи, що чомусь до цієї теми активна увага, то інформую що і в Раді сьогодні Апарат працюватиме дистанційно у зв’язку з відсутністю опалення та води через обстріли, – написав Железняк.

Насамкінець народний обранець зауважив, що конкретно в його кабінеті “що так, то так – опалення майже не було”.

Зараз дивляться

– Конкретно у моєму кабінеті що так, то так опалення майже не було і десь +12 градусів, – додав Железняк.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 січня РФ атакувала Київ ударними безпілотниками. Зафіксовані пошкодження у трьох районах столиці, зокрема у Дніпровському, Дарницькому та Деснянському. Також внаслідок російської агресії поранення отримала 59-річна жінка. Вона наразі перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

Крім того, через обстріл без опалення залишились 5 635 будинків у Києві. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. Також через сьогоднішню таку Лівий берег залишився без водопостачання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.