Атака по енергооб’єкту на Київщині: Зеленський критикує роботу Повітряних сил
- Вранці російські війська атакували Шахедами енергооб’єкт у Київській області.
- Володимир Зеленський заявив про незадовільну роботу Повітряних сил у протидії дронам.
- Українська делегація в Давосі працює з США та європейськими партнерами над можливими зустрічами й пакетами підтримки для України.
Сьогодні вранці окупантам вдалося атакувати ударними безпілотниками типу Шахед енергооб’єкт у Київській області.
Робота Повітряних сил щодо протидії таким дронам є незадовільною, заявив президент Володимир Зеленський.
Зеленський про роботу Повітряних сил
Президент провів спеціальний селектор, під час якого обговорювали ситуацію в регіонах. Йшлося про відновлення пошкоджених об’єктів і залучення необхідних ресурсів.
За словами президента, найскладніша ситуація наразі у Києві.
– Зранку були влучання Шахедів по об’єкту енергетики в області. Бригади зараз працюють. Робота Повітряних сил по Шахедах незадовільна: є перехоплювачі, багато сил задіяно – мобільні вогневі групи, F-16 є, і організація роботи Повітряних сил має бути іншою, – зазначив він.
Глава обговорив цю ситуацію з міністром оборони Михайлом Федоровим і запевнив, що відповідні висновки буде зроблено.
Українська делегація на форумі в Давосі
Також Зеленський провів розмови з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента Кирилом Будановим та лідером фракції Слуга народу у Верховній Раді Давидом Арахамією.
Вони представляють Україну на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
За словами президента, українська делегація активно працює з американською стороною та європейськими партнерами щодо можливих зустрічей і пакетів підтримки.
– Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення для резерву потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить – реальні результати для України – Україна там буде представлена. Нікому не потрібна порожня політика і розмова без результатів, – сказав він.
Нагадаємо, у ніч на 20 січня російські окупанти вкотре завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
За даними Повітряних сил, у ніч на 20 січня вдалося збити 315 із 339 ударних безпілотників ворога.
Після цієї атаки ситуація з електропостачанням у Києві погіршилася. У деяких багатоповерхових будинках світло відсутнє з моменту російського удару.