Сьогодні вранці окупантам вдалося атакувати ударними безпілотниками типу Шахед енергооб’єкт у Київській області.

Робота Повітряних сил щодо протидії таким дронам є незадовільною, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про роботу Повітряних сил

Президент провів спеціальний селектор, під час якого обговорювали ситуацію в регіонах. Йшлося про відновлення пошкоджених об’єктів і залучення необхідних ресурсів.

За словами президента, найскладніша ситуація наразі у Києві.

– Зранку були влучання Шахедів по об’єкту енергетики в області. Бригади зараз працюють. Робота Повітряних сил по Шахедах незадовільна: є перехоплювачі, багато сил задіяно – мобільні вогневі групи, F-16 є, і організація роботи Повітряних сил має бути іншою, – зазначив він.

Глава обговорив цю ситуацію з міністром оборони Михайлом Федоровим і запевнив, що відповідні висновки буде зроблено.

Українська делегація на форумі в Давосі

Також Зеленський провів розмови з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента Кирилом Будановим та лідером фракції Слуга народу у Верховній Раді Давидом Арахамією.

Вони представляють Україну на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами президента, українська делегація активно працює з американською стороною та європейськими партнерами щодо можливих зустрічей і пакетів підтримки.

– Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення для резерву потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить – реальні результати для України – Україна там буде представлена. Нікому не потрібна порожня політика і розмова без результатів, – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російські окупанти вкотре завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, у ніч на 20 січня вдалося збити 315 із 339 ударних безпілотників ворога.

Після цієї атаки ситуація з електропостачанням у Києві погіршилася. У деяких багатоповерхових будинках світло відсутнє з моменту російського удару.

