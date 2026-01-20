Аварійні відключення електроенергії діють у низці областей України – Укренерго
- Через наслідки російських обстрілів в енергосистемі України запровадили аварійні відключення електроенергії.
- Попередні графіки знеструмлення не діють, енергетики працюють над стабілізацією та відновленням постачання.
- Аварійні відключення зачепили Київ і низку областей, споживачів закликають економити електроенергію та стежити за повідомленнями обленерго.
Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі України ускладнилась. В кількох регіонах застосовані аварійні відключення.
Про це повідомляє Укренерго.
Відключення електроенергії в Україні: що відомо
Там зауважують, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
– Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, – йдеться у повідомленні.
Укренерго не називає перелік конкретних регіонів, де почали діяти аварійні відключення електроенергії, тож споживачам варто дивитися цю інформацію на сторінках своїх населених пунктів у соцмережах.
– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо! – закликають в Укренерго.
Відключення електроенергії: регіони, які в переліку
Пізніше в компанії оприлюднили нове повідомлення, в якому уточнили, що споживання електроенергії в системі України залишається високим. Там попросили перенести користування потужними електроприладами на нічні години – після 23:00.
– Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 20 січня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у понеділок. Вчора, 19 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,1% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 січня. Причина – більший обсяг вимушено застосованих обмежень, – сказано в повідомленні.
В Укренерго розповіли, аварійне відключення електроенергії зачепило такі регіони:
- Київ;
- Київська область;
- Одеська область;
- Дніпропетровська область;
- Рівненська область;
- Харківська область;
- Сумська область.
– Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу після закінчення повітряної тривоги і тривають там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу, – підсумували у компанії.
Зазначається також, що внаслідок попередніх ракетно-дронових атак 20 січня в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання у вигляді графіків обмеження потужності, крім тих населених пунктів, які потрапили під аварійні відключення.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві без тепла після нічної атаки РФ понад 5 тис. багатоповерхівок.