Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі України ускладнилась. В кількох регіонах застосовані аварійні відключення.

Про це повідомляє Укренерго.

Відключення електроенергії в Україні: що відомо

Там зауважують, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Зараз дивляться

– Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, – йдеться у повідомленні.

Укренерго не називає перелік конкретних регіонів, де почали діяти аварійні відключення електроенергії, тож споживачам варто дивитися цю інформацію на сторінках своїх населених пунктів у соцмережах.

– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо! – закликають в Укренерго.

Відключення електроенергії: регіони, які в переліку

Пізніше в компанії оприлюднили нове повідомлення, в якому уточнили, що споживання електроенергії в системі України залишається високим. Там попросили перенести користування потужними електроприладами на нічні години – після 23:00.

– Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 20 січня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у понеділок. Вчора, 19 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,1% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 січня. Причина – більший обсяг вимушено застосованих обмежень, – сказано в повідомленні.

В Укренерго розповіли, аварійне відключення електроенергії зачепило такі регіони:

Київ;

Київська область;

Одеська область;

Дніпропетровська область;

Рівненська область;

Харківська область;

Сумська область.

– Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу після закінчення повітряної тривоги і тривають там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу, – підсумували у компанії.

Зазначається також, що внаслідок попередніх ракетно-дронових атак 20 січня в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання у вигляді графіків обмеження потужності, крім тих населених пунктів, які потрапили під аварійні відключення.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві без тепла після нічної атаки РФ понад 5 тис. багатоповерхівок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.