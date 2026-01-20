Ми на шляху до кардинального вирішення війни – Буданов
- Керівник Офісу президента Кирило Буданов під час виступу в Давосі заявив, що Україна перебуває на шляху до кардинального врегулювання війни, проте застеріг від очікувань миттєвого настання миру.
- Він висловив стриманий оптимізм щодо процесу завершення конфлікту, наголосивши, що успіх у найближчій перспективі значною мірою залежатиме від дій російської сторони.
Наразі Україна перебуває на шляху до кардинального врегулювання повномасштабної війни.
Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Буданов про шлях до закінчення війни
– Ми на шляху до кардинального вирішення нашої війни. Не можу сказати, що мир настане завтра. Якщо хтось так каже – це точно неправда, – стверджує керівник Офісу президента.
За його словами, для досягнення миру докладається багато зусиль. Наразі процес врегулювання війни просувається, тому є стриманий оптимізм, наголосив Буданов.
Відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна досягти успіху в найближчій перспективі, керівник Офісу президента сказав, що багато у чому – це залежить від Росії.
20 січня президент Володимир Зеленський заявив, що в України повинно бути мінімум по два дрони-перехоплювачі на кожен безпілотник РФ. Особливо це потрібно, якщо російські війська зможуть застосовувати по 1 тис. Shahed на день.
За словами глави держави, наразі армія РФ застосовує у середньому по 350 ударних дронів, але Україна має передбачити найгірший можливий сценарій, щоб підготуватися до подальших дій.