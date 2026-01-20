Наразі Україна перебуває на шляху до кардинального врегулювання повномасштабної війни.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Буданов про шлях до закінчення війни

– Ми на шляху до кардинального вирішення нашої війни. Не можу сказати, що мир настане завтра. Якщо хтось так каже – це точно неправда, – стверджує керівник Офісу президента.

За його словами, для досягнення миру докладається багато зусиль. Наразі процес врегулювання війни просувається, тому є стриманий оптимізм, наголосив Буданов.

Зараз дивляться

Відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна досягти успіху в найближчій перспективі, керівник Офісу президента сказав, що багато у чому – це залежить від Росії.

20 січня президент Володимир Зеленський заявив, що в України повинно бути мінімум по два дрони-перехоплювачі на кожен безпілотник РФ. Особливо це потрібно, якщо російські війська зможуть застосовувати по 1 тис. Shahed на день.

За словами глави держави, наразі армія РФ застосовує у середньому по 350 ударних дронів, але Україна має передбачити найгірший можливий сценарій, щоб підготуватися до подальших дій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.