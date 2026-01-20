Программа Зимняя поддержка продолжает помогать украинцам в этот сложный период, подчеркнула премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сколько Зимней поддержки потратили украинцы и на что ушли деньги, читайте в нашем материале.

Зимняя поддержка: на что тратят средства украинцы

Премьер рассказала, на что украинцы тратят Зимнюю тысячу. По ее словам, граждане активно пользуются “тысячей”, и уже потрачено 11,3 млрд грн помощи.

На что украинцы тратят Зимнюю поддержку:

Больше всего средств, около 80%, идет на оплату коммунальных услуг.

Также украинцы тратят деньги на продукты, лекарства и делают пожертвования в поддержку Сил обороны Украины.

В рамках программы 17,8 млн человек получили по 1 000 грн, из них 3,5 млн – дети. Все выплаты по этой программе уже осуществлены, а использовать средства можно до 30 июня 2026 года.

Отдельно продолжаются выплаты по 6 500 грн для уязвимых категорий населения. Их уже получили 374 367 человек, и из этих средств потрачено 1,1 млрд грн – преимущественно на одежду и обувь для взрослых и детей.

Параллельно действуют другие государственные программы поддержки на зимний период:

целевая помощь для жителей прифронтовых территорий и внутренне перемещенных лиц;

выплаты на дрова;

компенсация 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно в холодный период;

программы энергоэффективности для бизнеса, частных домов и ОСМД.

Юлия Свириденко подчеркнула, что правительство делает все возможное, чтобы помощь была доступной и эффективной для всех украинцев, особенно тех, кто больше всего нуждается в поддержке во время зимних холодов.

