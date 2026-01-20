Україна розробляє український аналог китайських дронів Mavic, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Україна розробляє український аналог дронів Mavic

Як повідомив Михайло Федоров під час спілкування з журналістами, Україна працює над пошуком заміни китайських дронів Mavic.

– Важливо знайти заміну Мавікам та іншим китайським дронам. Уже цього місяця тестуємо певне рішення. У нас буде свій аналог Мавіка: камера та сама, однак дистанція польоту більша, – сказав Федоров.

Він наголосив на необхідності “розвивати цей напрям”.

Нагадаємо, що розробка аналога Mavic обумовлена тим, що китайська компанія DJI заборонила їх продаж Україні, змушуючи шукати альтернативи. Також існують питання безпеки, оскільки DJI надсилає дані виробникам.

Про те, що Україна стикнулась із проблемами щодо закупівлі китайських Mavic, які тим часом перенаправили до Росії, повідомляв ще у червні минулого року Рустем Умєров, який на той час очолював Міністерство оборони.

Також про проблеми із поставками Mavic для України з боку Китаю інформував і президент Володимир Зеленський.

