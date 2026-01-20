Україна планує покращити співпрацю з міжнародними партнерами у сфері оборонних технологій, зокрема, шляхом обміну бойовими даними та спільними розробленнями рішень на основі штучного інтелекту.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з журналістами, пише Суспільне новини.

Система для навчання ШІ союзників на бойових даних

Як пояснив очільник Міноборони, одним із ключових напрямів стане активніша інтеграція партнерів до українських військових проєктів.

За його словами, Україна планує пропонувати не лише потреби у фінансуванні, а й власну цінність, зокрема, унікальні дані з поля бою.

– Партнери хочуть наші дані. Ми побудуємо систему, на якій вони зможуть навчати свої софтові продукти, використовуючи наші дані. Сьогодні дані з фронту мають надзвичайну цінність, – пояснив міністр оборони.

Як стверджує Федоров, йдеться про створення спеціального дата-полігону для тренування моделей партнерів зі штучним інтелектом. Це дасть можливість союзникам краще розуміти сучасну війну, а Україні – отримувати технологічно сильніші рішення.

На думку Федорова, міжнародна підтримка вже є суттєвою, однак ключовим викликом залишається її ефективна організація. За його словами, зараз над цим питанням працює команда Міністерства оборони.

Федоров розповів, що Україна не має розрахунків на те, що її хтось врятує, а робить ставку на власні сили. Проте можна значно пришвидшити результат, якщо партнери відчують, що це також їхня війна, припустив він.

Водночас стратегічна мета України – зупинити Росію в повітрі та на землі, стверджу міністр оборони, а також завдати ударів по економічному потенціалу Москви, внаслідок чого вдасться створити умови для завершення війни.

