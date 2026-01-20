Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1 020 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також минулої доби ЗСУ знищили щонайменше п’ять ворожих танків, п’ять броньованих машин, 33 одиниці артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню.

Втрати ворога на 20 січня 2026 року

особового складу – близько 1 228 570 (+1 130) осіб,

танків – 11 579 (+6) од.,

бойових броньованих машин – 23 928 (+6) од.,

артилерійських систем – 36 393 (+60) од.,

РСЗВ – 1 618 (+1) од.,

засобів ППО – 1 279 (+1) од.,

літаків – 434 од.,

гелікоптерів – 347 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111 140 (+925) од.,

крилатих ракет – 4 163 од.,

кораблів / катерів – 28 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 75 067 (+191) од.,

спеціальної техніки – 4 048 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 427-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

