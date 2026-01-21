В Україні пенсійні та соціальні виплати продовжують нараховуватися у штатному режимі. Водночас для окремих категорій пенсіонерів законодавством передбачено обов’язкове проходження фізичної ідентифікації.

Що означає повідомлення про непідтверджену ідентифікацію пенсіонерів та як діяти, читайте в нашому матеріалі.

Повідомлення про непідтверджену ідентифікацію: чи правда це

Експерт з питань пенсійного забезпечення Віктор Богданов розповів виданню На пенсії, що подібні сповіщення не завжди означають реальну відсутність ідентифікації. За його словами, в роботі Пенсійного фонду України неодноразово фіксувалися збої та неточності – від неправильного виконання судових рішень до некоректного перерахунку виплат або навіть повідомлень про неіснуючі борги.

Тому ситуації, коли пенсіонеру помилково надходять повідомлення про непідтверджену ідентифікацію, цілком можливі.

Повідомлення про непідтверджену ідентифікацію: що робити

Фахівець наголошує, що у разі отримання такого повідомлення перш за все необхідно перевірити фактичний стан справ. Зробити це можна через офіційний вебпортал Пенсійного фонду України, де передбачено окремий електронний сервіс під назвою Моя ідентифікація.

За допомогою цього розділу користувач може побачити:

дату останнього проходження ідентифікації;

установу або сервіс, через який вона була здійснена (наприклад, банк чи фронт-офіс ПФУ).

Ця інформація має принципове значення, адже саме вона підтверджує право людини на подальше отримання пенсії та інших виплат.

Щоб скористатися сервісом, потрібно зайти на портал електронних послуг ПФУ та авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису або системи ID.GOV.UA. Після входу необхідно відкрити відповідний розділ у меню зліва. Якщо він не відображається одразу, слід оновити сторінку.

Віктор Богданов також пояснив, що у випадках, коли пенсіонер не підлягає обов’язковій ідентифікації або ж ще жодного разу її не проходив, поля з датою та джерелом підтвердження залишатимуться порожніми.

Якщо ж сповіщення про непідтверджену ідентифікацію надходять на телефон з проханням перейти за посиланням, цього робити не варто. Часто шахраї вдають працівників урядових організацій, щоб обдурити довірливих пенсіонерів. Тож для перевірки ідентифікації користуйтеся виключно сайтом ПФУ, або зверніться до Пенсійного фонду у вашому місті.

