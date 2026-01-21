В усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності у четвер, 22 січня.

Про це повідомили у Національній енергетичній компанії Укренерго.

Графіки відключення світла на 22 січня в Україні

Як заявили в Укренерго, в усіх областях України відключатимуть світло та застосовуватимуть графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) протягом четверга, 22 січня.

За інформацією компанії, це вимушені обмеження внаслідок російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

В Укренерго зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому варто дізнаватися актуальну інформацію про час та обсяг застосування відключень світла на офіційних сторінках обленерго.

Графік відключення світла в Києві

У Києві вже відновлено електропостачання всім об’єктам критичної інфраструктури після російської атаки, розповіли у компанії ДТЕК.

Проте ситуація з електрозабезпеченням столиці залишається складною. Наразі тривають екстрені відключення світла у Києві, тому не діють графіки та розподіл на групи.

За інформацією ДТЕК, через руйнування ворогом об’єктів генерації найскладнішою залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів Києва.

Водночас ще близько 44 тис. осель у столиці залишаються без світла. У компанії додали, що ремонтні роботи тривають безперервно, щоб ліквідувати наслідки російського обстрілу.

