У Києві водолази ДСНС здійснили унікальну підводну спецоперацію в умовах в умовах морозу до –15°C, щоб повернути теплопостачання та електрику до осель місцевих жителів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Унікальна спецоперація ДСНС у Києві

За словами Клименка, внаслідок російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби.

– Це суттєво ускладнювало ремонт обладнання, від якого залежить тепло та електропостачання в оселях тисяч людей, – сказав він.

Міністр розповів, що водолази ДСНС розпочали роботи з ліквідації пошкоджень у крижаній воді та за екстремальних умов.

Спецоперація тривала шість діб, уточнив міністр внутрішніх справ України. Врешті витік води вдалося зупинити, завдяки чому служби змогли продовжити відновлювальні роботи.

Водночас міністр зазначив, що президент України Володимир Зеленський нагородив:

орденом За мужність третього ступеня – Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка;

орденом Данила Галицького – Андрія Власенка;

медаллю Захиснику Вітчизни – Антона Гайтана.

Клименко висловив щиру вдячність водолазам Державної служби України з надзвичайних ситуацій за професіоналізм.

На думку очільника МВС, саме це є прикладом відповідальності та мужності особового складу ДСНС, який дає можливість Україні триматися в найскладніших умовах.

