Росіяни в наступному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі намагатимуться тягнути час та створювати пастки для України, щоб мінімізувати ризики для себе.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини у коментарі ведучій Яні Брензей заявив політолог Олег Саакян.

Очікування від переговорів в Абу-Дабі

— Найбільш ймовірно, що росіяни на полях цієї тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі захочуть провести двосторонню зустріч зі сполученими Штатами щодо економічної співпраці. Сюди ж і той мільярд доларів для трампівської Ради миру, — вважає політолог.

Що стосується створеної американським президентом Дональдом Трампом Ради миру, то він розглядає її як великий інвестиційний проєкт, де можна буде заробити гроші. Адже компанії будуть заходити до Гази та відбудовувати її.

За словами Олега Саакян, росіяни в цьому контексті можуть заявити американцям, що готові віддати $1 млрд із заморожених російських активів, а потім і більше, віддати під керування Сполученими Штатами для відновлення окупованих територій України.

— І тут ще й Арктика, і ще багато проєктів, які американці кладуть на стіл переговорів з росіянами. Я думаю, що помічник президента Росії Юрій Ушаков та посланник Путіна Кирило Дмитрієв, зокрема ,з цим туди і їдуть, — сказав політолог.

Щодо технічної частини переговорів, то від Росії там буде представник із ГРУ (Головного розвідуправління, – Ред.) і всі нижчі дипломати, які сидітимуть за столом переговорів із українськими переговорниками.

