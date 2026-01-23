Трьохстороння зустріч в Абу-Дабі почнеться у п’ятницю, 23 січня, ввечері, повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Очікування старту переговорів

В Офісі президента пояснили, що офіційного часу початку переговорів немає. Частина команд уже на місці і, можливо, вже ведуть неформальні обговорення.

В ОПУ наголосили, що партнери зараз часто працюють у форматі “під час обіду” або очікування.

Раніше кореспондентка телеканалу Sky News Саллі Локвуд повідомила, що в столиці ОАЕ Абу-Дабі розпочалися тристоронні мирні переговори між Росією, США та Україною.

— Однак ми ще не знаємо, чи перебувають українці та росіяни в одній кімнаті, — наголосила вона.

Ці переговори мають стати першими прямими тристоронніми переговорами з початку війни Росії в Україні.

Президент Володимир Зеленський натякнув на цю зустріч учора під час сесії запитань і відповідей на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, зазначивши, що ця ідея виникла у Вашингтоні в останній момент.

Кремль підтвердив свою участь у переговорах, заявивши, що вони враховуватимуть результати вчорашніх перемовин між кремлівським диктатором Володимиром Путіним і посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Від Києва на переговорах будуть секретар РНБО Рустем Умеров та очільник Офісу президента Кирило Буданов.

Москва заявила, що відправить заступника начальника Генштабу Ігоря Костюкова та команду чиновників Міноборони.

Володимир Зеленський сьогодні підтвердив, що обговорюватимуть територіальні питання.

Нагадаємо, що Росія вимагає 20% території Донеччини, яку вона окупувала. Україна не поступається цій вимозі.

