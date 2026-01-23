У кількох регіонах України запроваджені екстрені відключення світла: що відомо
- Наразі графіки погодинних відключень світла не діють у кількох регіонах України.
- Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомляє Укренерго.
- У відомстві зазначають, що ситуація складна, але енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
У кількох регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Аварійні відключення світла у кількох регіонах України
Як повідомляють в Укренерго, екстренні відключення є наслідком складної ситуація в енергосистемі, яка спричинена російськими обстрілами.
– Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, – йдеться у повідомленні відомства у Telegram.
Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, додає Укренерго.
– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону, – додають у відомстві.
Також Укренерго просить тих споживачів, у яких є електроенергія споживати її ощадливо.
Нагадаємо, що раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що 22 січня 2026 року енергетична система України зазнала найважчих навантажень після блекауту в листопаді 2022 року.