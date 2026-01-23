На сьогоднішній ранок у Києві без опалення залишаються майже дві тисячі багатоповерхівок, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Скільки будинків у Києві без опалення 23 січня

У Telegram мер Києва Віталій Кличко написав, що станом на ранок 23 січня без тепла у столиці залишаються ще 1 940 багатоповерхівок. За його словами, це ті будинки, які підключають до системи теплопостачання вдруге після обстрілів РФ 9 та 20 січня.

Переважна більшість багатоповерхівок, які наразі без тепла, знаходяться на лівому березі міста, у Печерському районі, ще частина — у Голосіївському й Солом’янському районах.

— Без теплопостачання на сьогоднішній ранок залишаються ще 1 940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина — у Голосіївському й Соломʼянському районах, — написав він.

Таким чином за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків, додав Віталій Кличко. Усі служби продовжують працювати над відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, що станом на ранок 23 січня через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

