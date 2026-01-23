Минулої доби українські військові на фронті ліквідували щонайменше 1 280 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 23 січня 2026 року

  • особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб.
  • танків – 11 599 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 946 (+3) од.
  • артилерійських систем – 36 549 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 623 од.
  • засобів ППО – 1 282 од.
  • літаків – 434 од.
  • гелікоптерів – 347 од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449) од.
  • крилатих ракет – 4 190 од.
  • кораблів / катерів – 28 од.
  • підводних човнів – 2 од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 75 556 (+140) од.
  • спеціальної техніки – 4 050 од. (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 430-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

