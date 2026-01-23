Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Втрати ворога на 23 січня: ЗСУ знищили 1 280 окупантів та три танки
Минулої доби українські військові на фронті ліквідували щонайменше 1 280 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 23 січня 2026 року
- особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб.
- танків – 11 599 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 946 (+3) од.
- артилерійських систем – 36 549 (+33) од.
- РСЗВ – 1 623 од.
- засобів ППО – 1 282 од.
- літаків – 434 од.
- гелікоптерів – 347 од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449) од.
- крилатих ракет – 4 190 од.
- кораблів / катерів – 28 од.
- підводних човнів – 2 од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 75 556 (+140) од.
- спеціальної техніки – 4 050 од. (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 430-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
