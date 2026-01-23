Минулої доби українські військові на фронті ліквідували щонайменше 1 280 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 23 січня 2026 року

особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб.

танків – 11 599 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 946 (+3) од.

артилерійських систем – 36 549 (+33) од.

РСЗВ – 1 623 од.

засобів ППО – 1 282 од.

літаків – 434 од.

гелікоптерів – 347 од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449) од.

крилатих ракет – 4 190 од.

кораблів / катерів – 28 од.

підводних човнів – 2 од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 75 556 (+140) од.

спеціальної техніки – 4 050 од. (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 430-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

