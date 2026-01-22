Міністерство внутрішніх справ закликало українців приготувати запаси води та продуктів на кілька днів у зв’язку з режимом надзвичайної ситуації в енергетиці.

МВС закликало українців зробити запаси їжі та води

– Під час надзвичайної ситуації в енергетиці дбайте про базову готовність. Саме тому рекомендуємо зробити вдома запас на 3-5 діб, – йдеться у повідомленні МВС.

У відомстві радять перш за все підготувати валізу першої необхідності. До неї слід покласти документи, теплі речі, аптечку, засоби обігріву, засоби особистої гігієни та достатню кількість готівки.

Також українцям радять перевірити заряд павербанків та інших резервних джерел живлення, технічний стан транспортних засобів і наявність пального.

Зараз дивляться

Не слід забувати про домашніх тварин – для них рекомендують заздалегідь підготувати запас корму.

У МВС наголошують, що ситуація потребує підвищеної уважності та дисципліни.

Українців просять бути готовими до посилених заходів безпеки та уважно стежити за офіційними повідомленнями державних органів.

Крім того, важливо подбати про безпеку дітей та уникати перебування на вулиці без нагальної потреби у темний час доби.

У разі перебоїв із теплом та електропостачанням громадянам радять дотримуватися базових правил обігріву оселі: залишатися в одній, бажано найменшій кімнаті, тепло одягатися, користуватися грілками та підтримувати легку фізичну активність.

❕Під час надзвичайної ситуації в енергетиці дбайте про базову готовність. Саме тому рекомендуємо зробити вдома запас на 3-5 діб: ▫️ Питної та технічної води

▫️ Продуктів тривалого зберігання

▫️ Необхідних медикаментів pic.twitter.com/lCQEvFKpp0 — МВС України (@MVS_UA) January 22, 2026

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що четвер, 22 січня, став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.