Президент Володимир Зеленський провів розмову з українською делегацією перед початком тристоронньої зустрічі зі США та Росією в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це глава держави повідомив під час спілкування із журналістами 23 січня.

Зеленський про розмову з командою України перед ОАЕ

– Перед початком переговорів ми обговорили питання. Говорив з очільником делегації Умєровим, на гучному (зв’язку, – Ред.). Була вся наша група: з усіма поспілкувались, всі розуміють, що робити, – сказав Зеленський.

За його словами, він разом з українською делегацією обговорив рамки розмов, тематику, бажані результати. Також він зазначив, що “формати можуть бути різними”.

Як розповів президент, група України, яка перебуватиме на місці, реагуватиме в процесі, залежно від того, яким буде діалог в Абу-Дабі.

У такому форматі він відбудеться вперше за довгий період, звернув увагу Зеленський.

– Будемо в постійному контакті. І з командою – час від часу вони зі мною спілкуватимуться, – пояснив він.

Згідно з указом президента №72/2026, до складу делегації України у переговорному процесі зі США Росією увійшли 10 людей. Серед них:

секретар РНБО Рустем Умєров;

його перший заступник Євгеній Острянський;

керівник Офісу президента Кирило Буданов;

його перший заступник Сергій Кислиця;

начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;

начальник ГУР Міністерства оборони Олег Іващенко;

його заступник Вадим Скібіцький;

перший заступник очільника СБУ Олександр Поклад;

радник Кабінету президента України Олександр Бевз;

народний депутат Давид Арахамія.

Нещодавно Володимир Зеленський анонсував, що команди України, Росії та США проведуть тристоронню зустріч в ОАЕ протягом п’ятниці та суботи, 23 і 24 січня відповідно.

