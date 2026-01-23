Зеленський обговорив рамки переговорів із делегацією України перед зустріччю в Абу-Дабі
- Володимир Зеленський провів фінальний інструктаж для української делегації на чолі з Рустемом Умєровим перед тристоронньою зустріччю з представниками США та Росії в ОАЕ.
- Президент зазначив, що команда має чітко визначені рамки переговорів і діятиме за ситуацією, підтримуючи постійний зв’язок із Києвом під час цього першого за довгий час діалогу в подібному форматі.
Президент Володимир Зеленський провів розмову з українською делегацією перед початком тристоронньої зустрічі зі США та Росією в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Про це глава держави повідомив під час спілкування із журналістами 23 січня.
Зеленський про розмову з командою України перед ОАЕ
– Перед початком переговорів ми обговорили питання. Говорив з очільником делегації Умєровим, на гучному (зв’язку, – Ред.). Була вся наша група: з усіма поспілкувались, всі розуміють, що робити, – сказав Зеленський.
За його словами, він разом з українською делегацією обговорив рамки розмов, тематику, бажані результати. Також він зазначив, що “формати можуть бути різними”.
Як розповів президент, група України, яка перебуватиме на місці, реагуватиме в процесі, залежно від того, яким буде діалог в Абу-Дабі.
У такому форматі він відбудеться вперше за довгий період, звернув увагу Зеленський.
– Будемо в постійному контакті. І з командою – час від часу вони зі мною спілкуватимуться, – пояснив він.
Згідно з указом президента №72/2026, до складу делегації України у переговорному процесі зі США Росією увійшли 10 людей. Серед них:
- секретар РНБО Рустем Умєров;
- його перший заступник Євгеній Острянський;
- керівник Офісу президента Кирило Буданов;
- його перший заступник Сергій Кислиця;
- начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;
- начальник ГУР Міністерства оборони Олег Іващенко;
- його заступник Вадим Скібіцький;
- перший заступник очільника СБУ Олександр Поклад;
- радник Кабінету президента України Олександр Бевз;
- народний депутат Давид Арахамія.
Нещодавно Володимир Зеленський анонсував, що команди України, Росії та США проведуть тристоронню зустріч в ОАЕ протягом п’ятниці та суботи, 23 і 24 січня відповідно.