Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вони домовились про постачання пакета ракет PAC-3 для систем Patriot.

Про це глава держави заявив під час виступу на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві у пʼятницю, 23 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Розмова Зеленського і Трампа: що відомо

– Ми розмовляли вчора з президентом Трампом… Я годину спілкувався з президентом Трампом. І я отримав, не буду казати скільки, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю скільки цих ракет, цього пакету, скільки разів витримає Україна ударів балістики, – зазначив президент.

Він додав, що під час розмови з Трампом обговорювали глобальні питання, але також вирішили питання, яке відповідало його меті візиту.

– Якщо я зустрічаюсь з кимось, я повинен щось привезти в Україну. Тільки такий підхід під час війни. Іншого просто не може бути, – наголосив глава держави.

Раніше Зеленський заявив, що Україна на Всесвітньому економічному форумі в Давосі домовилась про новий пакет допомоги для посилення ППО.

22 січня український президент прибув до Давосу, де виступив перед учасниками Всесвітнього економічного форуму та зустрівся з Дональдом Трампом.

За її підсумками глава держави зазначив, що зустріч з американським лідером була “хорошою, продуктивною та змістовною”.

Президенти України та США обговорили мирні переговори та посилення української ППО.

