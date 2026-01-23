Президент України Володимир Зеленський затвердив склад переговорної делегації для участі в міжнародному переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.

Делегація представлятиме Україну на переговорах зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами, а також із представниками Російської Федерації.

Главою делегації призначено Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

До складу переговорної групи також увійшли:

  • Кирило Буданов — керівник Офісу президента України;
  • Давид Арахамія — народний депутат України;
  • Олександр Бевз — радник кабінету президента України Офісу президента України;
  • Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Олег Іващенко — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
  • Сергій Кислиця — перший заступник керівника Офісу президента України;
  • Євгеній Острянський — перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  • Олександр Поклад — перший заступник голови Служби безпеки України;
  • Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Делегація уповноважена представляти позицію України в переговорах, спрямованих на досягнення миру за участі міжнародних партнерів.

Деякі ЗМІ важе повідомили, переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися. Але офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

