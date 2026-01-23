Президент України Володимир Зеленський затвердив склад переговорної делегації для участі в міжнародному переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.

Зеленський затвердив склад переговорної делегації

Делегація представлятиме Україну на переговорах зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами, а також із представниками Російської Федерації.

Зараз дивляться

Главою делегації призначено Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

До складу переговорної групи також увійшли:

Кирило Буданов — керівник Офісу президента України;

Давид Арахамія — народний депутат України;

Олександр Бевз — радник кабінету президента України Офісу президента України;

Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу Збройних Сил України;

Олег Іващенко — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Сергій Кислиця — перший заступник керівника Офісу президента України;

Євгеній Острянський — перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Олександр Поклад — перший заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Делегація уповноважена представляти позицію України в переговорах, спрямованих на досягнення миру за участі міжнародних партнерів.

Деякі ЗМІ важе повідомили, переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися. Але офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.