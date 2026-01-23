Зеленський затвердив склад делегації: хто бере участь у переговорах в Абу-Дабі від України
- Затверджено склад переговорної делегації України для міжнародних переговорів.
- Делегація очолена Секретарем РНБО Рустемом Умєровим.
- Учасники представлятимуть Україну у переговорах зі США, партнерами та РФ.
Президент України Володимир Зеленський затвердив склад переговорної делегації для участі в міжнародному переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру.
Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.
Зеленський затвердив склад переговорної делегації
Делегація представлятиме Україну на переговорах зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами, а також із представниками Російської Федерації.
Главою делегації призначено Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.
До складу переговорної групи також увійшли:
- Кирило Буданов — керівник Офісу президента України;
- Давид Арахамія — народний депутат України;
- Олександр Бевз — радник кабінету президента України Офісу президента України;
- Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олег Іващенко — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Сергій Кислиця — перший заступник керівника Офісу президента України;
- Євгеній Острянський — перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- Олександр Поклад — перший заступник голови Служби безпеки України;
- Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Делегація уповноважена представляти позицію України в переговорах, спрямованих на досягнення миру за участі міжнародних партнерів.
Деякі ЗМІ важе повідомили, переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися. Але офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.