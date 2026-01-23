У Покровську нині перебуває до тисячі російських військовослужбовців, частина з яких розміщуються у посадках навколо міста та активно переміщуються.

Сили оборони продовжують стримувати головні сили окупантів на південь від залізничної колії.

Про це в інтерв’ю BBC повідомив командир 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал Євген Ласійчук.

Сили оборони стримують росіян на Покровському напрямку

– Я думаю, до весни противник буде виснажений і трохи зупинить темпи свого просування, наступу. Але це, знову ж таки, якщо не буде залучений ще якийсь резерв, наприклад, морська піхота. Ми знаємо, що вона перебуває на злагодженні і доукомплектуванні. Не впевнений, що її використають саме на цьому напрямку, але це можливо, – повідомив Ласійчук.

За словами командира, підрозділи 7 корпусу змогли вибудувати стійку систему оборони на Покровському напрямку.

Попри значну перевагу російських військ у ресурсах і чисельності, їхні можливості також не є необмеженими.

Генерал зазначив, що з часом РФ буде змушена залучати додаткові резерви для продовження наступальних дій у районі Покровська. Проте ці сили можуть знадобитися й на інших ділянках фронту.

– Ми побудували тут стійку оборону. Противник, звісно ж, переважає у ресурсах і особовому складі, але він теж закінчується. І цей напрямок – один з тих, де противник залучає вже свої резерви. І ми ж не маємо забувати про Запорізький і Харківський напрямки, куди він теж має залучати свій особовий склад, – розповів військовий.

На Покровському напрямку 150 тис. окупантів

За даними Ласійчука, загальна чисельність російських військ на Покровському напрямку сягає до 150 тис. осіб. Безпосередньо в межах Покровська перебуває до однієї тисячі окупантів.

– Ми володіємо саме такою цифрою. Але це, знову ж таки, з агломерацією цього населеного пункту. Тобто вони перебувають у посадках, активно переміщуються, і так далі, – повідомив він.

Генерал поінформував, що в Мирнограді російські війська мають певне просування в південній частині міста, де намагаються зосередити сили.

Окремі групи окупантів намагаються просочуватися між бойовими порядками ЗСУ на півночі Покровська з метою виходу за межі міста.

Розмежувальна лінія на цьому напрямку проходить уздовж залізничної колії, яка перебуває під контролем українських військових. За словами командира, противнику майже не вдається її перетнути.

– А там, де є його маленькі “острівки”, які він намагається зайняти, то він там знищується, він там довго не живе, – повідомив Євген Ласійчук.

Втрати ворога – 2 тис. військових щомісяця

Командир додав, що на Покровському напрямку українські військові щомісяця знищують до 2 тис. російських окупантів, і ці показники планують нарощувати.

– Дивлячись по днях, то я кажу своїм штабам і командирам бригад: якщо ми 100 військовослужбовців противника за добу не знищили, то це для нас був поганий день. Тобто у нас є “орієнтир”, до якого ми йдемо, і намагаємось підіймати цю цифру, – розповів командир.

На переконання генерала, російські війська не спроможні захопити всю територію Донецької області, оскільки не володіють достатніми ресурсами для досягнення такої мети.

