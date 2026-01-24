Процедуру дострокового припинення договору з Енергоатомом ініціює Д.Трейдинг (ДТЕК). Це відбувається після появи інформації голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса, що з держкомпанії можуть бути виведені близько 2 млрд грн на користь приватних трейдерів, серед яких – Д.Трейдинг.

ДТЕК хоче розірвати угоду з Енергоатомом

Як йдеться у повідомленні компанії, Д.Трейдинг офіційно звернулася до державної енергогенеруючої компанії Енергоатом із пропозицією припинити подальше виконання взаємних зобов’язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін.

Зазначається, що це рішення ухвалене з огляду на критичні оцінки з боку експертного середовища щодо зовнішніх обставин та умов, у яких проводився аукціон і які не залежали від компанії.

Зважаючи на це, Д.Трейдинг вважає правильним “ініціювати процедуру дострокового припинення договору з Енергоатомом, тому що обставини, за яких він був укладений, стали предметом публічних дискусій.

– Компанія Ахметова могла до кінця січня заробити на цій оборудці приблизно 400 млн грн, однак після остаточного розриву угоди цього не буде. І недопроданий обсяг енергії Енергоатом може швидко виставити на продаж по ринковій ціні, – написав у Facebook редактор видання Наші гроші Юрій Ніколов.

Нагадаємо, що Герус у своєму зверненні до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко заявляв, що Енергоатом через “кричущу некомпетентність або корупційну зацікавленість” може втратити близько 2 млрд грн, продавши значний обсяг електроенергії перед підвищенням прайс-кепів (цінових обмежень).

За даними Геруса, ідея підвищення прайс-кепів обговорювалася на закритих нарадах з 8 січня, про що керівництво Енергоатому знало.

Водночас 12-15 січня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), публічно заявляла, що ціни залишаться незмінними.

14 січня Енергоатом, не дочекавшись рішення щодо перегляду цін, провів аукціон і продав 2 100 МВт електроенергії за старими, нижчими цінами.

Проте, як повідомляє нардеп, 16 січня НКРЕКП раптово з порушенням процедур, підвищила прайс-кепи на 82,5% – до 15 тис. грн за МВт-год.

Як стверджує Герус, різниця між аукціонною та новою ринковою ціною може призвести до того, що Енергоатом недоотримає близько 2 млрд грн, які можуть стати прибутком приватних трейдерів.

