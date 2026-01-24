Наступна зустріч української, американської та російської сторін щодо мирного процесу відбудеться вже 1 лютого, повідомляють ЗМІ.

Наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та РФ

Журналіст Axios Барак Равід повідомив, що наступний раунд переговорів між Україною, США та РФ в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) відбудеться 1 лютого.

– Тристоронні переговори між США, Росією та Україною відновляться наступної неділі (через 8 днів) в Абу-Дабі, заявляє представник США, – написав він у соцмережі Х у суботу.

Водночас офіційного підтвердження з боку України, США чи РФ щодо дати наступної зустрічі з поки що немає.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 січня, в Абу-Дабі завершилися мирні переговори України, РФ та США. Це перший за доволі довгий час формат дводенних тристоронніх зустрічей.

Переговори тривали зокрема за участі військових трьох сторін. З боку України були сьогодні Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький.

З американського боку були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та їхньої армії.

Водночас президент України Володимир Зеленський, повідомляючи про підсумки цих зустрічей, заявив, що продовження можливе наступного тижня.

