Перехоплювачі ППО Центру спецоперацій Альфа СБУ за короткий час ліквідували 400 ворожих ударних дронів.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Перехоплювачі Альфи СБУ: як захищають українське небо

— Нова команда перехоплювачів ППО у складі Центру спеціальних операцій Альфа СБУ лише за кілька місяців знищила понад 400 ворожих ударних дронів типу Шахед, – наголосили в спецслужбі.

У СБУ зазначили, що саме дрони типу Shahed Росія системно використовує для терору українських міст.

Під ударами опиняються житлові квартали, лікарні, об’єкти енергетики та інша критична інфраструктура.

Як зазначили у СБУ, кожен збитий безпілотник означає зменшення загрози для цивільного населення та інфраструктури.

У СБУ також повідомили, що підрозділ продовжує набір фахівців до команди перехоплювачів ППО.

Майбутнім кандидатам обіцяють професійну підготовку, сучасне оснащення, злагоджену команду та підтримку командирів.

Перехоплювачі «Альфи» СБУ захищають українське небо від «шахедів» Нова команда перехоплювачів ППО «Альфи» СБУ лише за кілька місяців знищила понад 400 ворожих дронів типу «шахед». Хочеш долучитися до цього напрямку? Обирай вакансію «Спеціаліст ППО» ???? https://t.co/AvW4nQWDfo pic.twitter.com/6LmBxAvOHC — СБ України (@ServiceSsu) January 24, 2026

Нагадуємо, що у ніч проти 24 січня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 396 засобів повітряного нападу, зокрема ракети Циркон, Іскандер-М/С-300, Х-22/Х-32, а також 375 ударних безпілотників.

Основний удар був спрямований по Київській області.

Сили ППО знищили та подавили 372 повітряні цілі, однак зафіксовано влучання ракет і дронів та падіння уламків у низці регіонів.

