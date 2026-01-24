Перехоплювачі ППО Центру спецоперацій Альфа СБУ за короткий час ліквідували 400 ворожих ударних дронів.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Перехоплювачі Альфи СБУ: як захищають українське небо

— Нова команда перехоплювачів ППО у складі Центру спеціальних операцій Альфа СБУ лише за кілька місяців знищила понад 400 ворожих ударних дронів типу Шахед, – наголосили в спецслужбі.

У СБУ зазначили, що саме дрони типу Shahed Росія системно використовує для терору українських міст.

Під ударами опиняються житлові квартали, лікарні, об’єкти енергетики та інша критична інфраструктура.

Як зазначили у СБУ, кожен збитий безпілотник означає зменшення загрози для цивільного населення та інфраструктури.

У СБУ також повідомили, що підрозділ продовжує набір фахівців до команди перехоплювачів ППО.

Майбутнім кандидатам обіцяють професійну підготовку, сучасне оснащення, злагоджену команду та підтримку командирів.

Нагадуємо, що у ніч проти 24 січня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 396 засобів повітряного нападу, зокрема ракети Циркон, Іскандер-М/С-300, Х-22/Х-32, а також 375 ударних безпілотників.

Основний удар був спрямований по Київській області.

Сили ППО знищили та подавили 372 повітряні цілі, однак зафіксовано влучання ракет і дронів та падіння уламків у низці регіонів.

