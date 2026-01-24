Понад 80% підприємств Білорусі працюють на російське оборонне замовлення — розвідка
- Більшість підприємств Білорусі залучені до виконання російського держоборонзамовлення.
- Білоруський ВПК після 2022 року інтегрувався у військову промисловість РФ.
- Білорусь виступає тилом Росії та допомагає обходити санкційні обмеження.
Більшість білоруських підприємств залучені до виконання російського державного оборонного замовлення після початку повномасштабної війни проти України.
Про це повідомив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський в інтерв’ю Укрінформу.
Білоруський ВПК та оборонні замовлення Росії
За словами Луговського, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруський військово-промисловий комплекс фактично інтегрувався у російський.
Білорусь залишається ключовим і фактично єдиним союзником РФ на Західному напрямку.
Він зазначив, що понад 80% білоруських підприємств залучені до виконання російського державного оборонного замовлення та Державної програми озброєнь РФ на 2025–2034 роки.
Крім того, територія Білорусі активно використовується для постачання технологій і продукції на підприємства російського ВПК з метою обходу міжнародних санкцій.
Луговський повідомив, що білоруські підприємства ремонтують бронетанкову та ракетно-артилерійську техніку, засоби зв’язку, автоматизовані системи управління, а також авіаційну техніку російської армії.