Більшість білоруських підприємств залучені до виконання російського державного оборонного замовлення після початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський в інтерв’ю Укрінформу.

Білоруський ВПК та оборонні замовлення Росії

За словами Луговського, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруський військово-промисловий комплекс фактично інтегрувався у російський.

Білорусь залишається ключовим і фактично єдиним союзником РФ на Західному напрямку.

Він зазначив, що понад 80% білоруських підприємств залучені до виконання російського державного оборонного замовлення та Державної програми озброєнь РФ на 2025–2034 роки.

Крім того, територія Білорусі активно використовується для постачання технологій і продукції на підприємства російського ВПК з метою обходу міжнародних санкцій.

Луговський повідомив, що білоруські підприємства ремонтують бронетанкову та ракетно-артилерійську техніку, засоби зв’язку, автоматизовані системи управління, а також авіаційну техніку російської армії.

